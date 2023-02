Noep avaldas singli "Donald Glover"

Reedel jõudis kuulajateni Noepi uus singel "Donald Glover", mis on teine singel muusiku 14. veebruaril ilmuvalt albumilt "Move Your Feet".

Muusiku sõnul oli "Donald Gloveri" sünnilugu on üsna eriskummaline. Nimelt andsid Noep ja Sander Mölder möödunud aastal ühise kontserdi ning kontserdikavva sattus ka Sander Mölderi ja Raul Ojamaa instrumentaalpala "Gtr tool".

"Esialgne plaan oli, et mõtlen sinna lihtsalt mingi laulu peale, kuid lugu hakkas mulle nii palju meeldima, et produtseerisin kogu asja ümber ja kohandasin uuele laulule sobivaks," selgitas Noep. "Kitarrid jäid alles ning õnneks Sander ja Raul polnud pahased."

Muusik lisas, et värske singli nimi on petlik ja see ei räägi tegelikult Childish Gambino nime all tegutsevast USA räpparist Donald Gloverist. "Sõnu kuulates võib aru saada, et tegu on pigem võrdlusmomendiga. Kuigi ma pole nii tuus kui Dondald Glover, siis äkki mul on siiski mingi šanss muljet avaldada," märkis ta.

"Donald Glover" on teine singel Noepi 14. veebruaril ilmuvalt teiselt kauamängivalt "Move Your Feet". Muusiku sõnul on uus album ideede kogum, mis on inspireeritud erinevatest taskuhäälingusaadetest, intervjuudest ning sotsiaalmeedias nähtud klippidest. Albumi esimene lugu "N.Y.M.P.H.O.maniac" avalikustati eelmise aasta septembris.