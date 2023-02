Pur Mudd ja Ines avaldasid uue versiooni laulust "Iseendale"

Pur Muddi liige Joonatan Siiman kirjeldas, et "Iseendale" on saanud uue produktsiooni, viisi ja salmid. Samuti laulab Ines oma osa uutmoodi. Siiski loodab ta, et kuulajaid haarab ka äratundmisrõõm.

Ines sõnas, et tal on hea meel, et lugu "Iseendale" uues kuues kuulajateni jõudis. "Púr Múdd on "Iseendale" laulus leidnud täiesti uue külje, lisanud sinna oma tunnet ja neile omast käekirja," kirjeldas ta.