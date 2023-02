Sel nädalavahetusel leiab Tallinnas aset rahvusvaheline kassinäitus

Tallinnas Play Arena spordihallis toimub tuleval nädalavahetusel rahvusvaheline kassinäitus "Sweet Valentine". Näitusele on oodata nii tõu- kui ka kodukasse.

Näitus "Sweet Valentine" võõrustab ligi paarisadat kassi lähiriikidest. Esindatud on järgnevad tõud: siberi kass, briti pika- ja lühikarvaline, šoti kikkis- ja lontkõrvaline (nii pika- kui lühikarvaline variant), meini kass, kuriili lühisabaline, norra metskass, pärsia kass, ragdoll, bengali kass, abessiinia kass, sfinks ja teised.

Lisaks tõukassidele on võistlustules kodukassid – antud kategoorias võistlevad ka kaks kodutut kassi, kellele on mittetulundusühing ESTICAT andnud tasuta osaluse. Varjupaigakasse, kes omale kodu otsivad, on sündmusel veelgi.

Näitus "Sweet Valentine" algab 11. veebruari hommikul ning lõpeb 12. veebruari õhtul. Pühapäeva pärastlõunal toimub parimate autasustamine, kus muu hulgas valitakse välja publiku lemmik.