Põnevussari "Reetur" jõudis USA televaatajateni

Kui möödunud aastal jõudis "Reetur" India voogedastusse, siis tänavu on Alfred Vindi teekond jõudnud hispaaniakeelse voogedastusplatvormi FlixLatino kaudu USA televaatajani.

"Osavale spioonile kohaselt omandab kurikuulus Alfred Vint uusi keeli mängleva kergusega. Rõõm on näha, et "Reetur" jõuab aina laiema vaatajaskonnani ja Eesti näitlejate meisterlik töö ning tipptasemel produktsioon loob põnevust pea üle kogu maailma," sõnas Elisa sisujuht Toomas Ili.

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liikme Toomas Luhatsi sõnul on "Reetur" esimene pääsuke, mis tõenäoliselt avab eesti sarjadele uksi rahvusvaheliselt. ""Reetur" on tõend, et hea õnne korral võib Eestil olla asja ka draamasarjade rahvusvahelisele turule. Veelgi enam, kui "Reeturi" tõttu saavad Eesti osalusel teoks kaastootmised suuremate riikidega, oleme astunud sammu õiges suunas. Olgugi, et esimese ja pisikese – aga siiski olulise," sõnas Luhats.

Ülemöödunud aastal rahvusvahelisele teleturule sisenud spioonipõnevik on lisaks USA-le äratanud tähelepanu ka mujal maailmas. Sarja näitamisõigused on omandanud India voogedastusplatvorm Disney+Hotstar, Jaapani erameediafirma WOWOW, Leedu Rahvusringhääling LRT, TV3 Läti, Poola Rahvusringhääling TVP ning Austraalia SBS, lisaks on huvi sarja vastu üles näidanud meediafirmad Aasias, Austraalias ja Lõuna-Ameerikas. Sarja levitab maailmaturul distributsioonifirma GoQuest Media.

ERR-i ja Elisa koostöös valminud "Reetur" jõudis esimest korda vaatajate ette 2019. aasta lõpus ning Alfred Vindi rolli eest pärjati Tambet Tuisk Eesti filmi- ja teleauhindade jagamisel parima sarjanäitleja tiitliga. Lisaks on tunnustatud "Reeturit" kahe auhinnaga rahvusvaheliste teleprojektide festivalil "Heart of Europe" ja 2020. aastal pälvis Eesti põnevussari žürii eripreemia ka Tšehhis toimunud "Serial Killer" tele- ja veebiseriaalide festivalil.