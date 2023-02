Tomi Rahula Eesti Laulu finaalist: Tondiraba jäähallis on jää sulatamiseks piisavalt sooja

Eesti Laul 2023 finaalkontsert toimub tänavu Tondiraba jäähallis. Lauluvõistluse peaprodutsent Tomi Rahula kinnitas, et jäähallis sulatatakse suursündmuse toimumise ajaks jää ära ning soojakraade on kohapeal piisavalt.

"See on kindlasti väga suur ettevõtmine," kommenteeris Rahula jää sulatamist, lisades, et see võttis umbes neli päeva aega.

"Veerand saalist on lava ja tehniliste vajaduste katmiseks," kinnitas Rahula. "Kolmveerand saalist on publikule ja green room'ile, mis asub rahva keskel," rääkis ta. "Seal on vähemalt 21 kraadi," lubas Rahula, lisades, et telemeeskond, artistid ja muu melu ümberringi annab jäähallile veelgi soojust juurde.

Rahula tutvustas, et ka sel aastal osaleb hääletusel välismaine žürii. "Nemad näevad puhtalt lehelt – niimoodi, nagu Eurovisioonile minev artist välismaailma jaoks on," ütles ta. Superfinaali jõuab kolm artisti, kelle seast selgub võitja rahvahääletuse tulemusel.

Peaprodutsendi sõnul on Eesti Laul muutunud väga tõsiseltvõetavaks popmuusika ürituseks. Ta tõi näiteks, et lauluvõistlus on isegi USA-sse jõudnud, kus tehti Eurovisioonist oma versioon.

Rahul lausus, et talle meeldis eelmise aasta eurolauludest kõige rohkem Armeenia lugu. "Enimmängitud ja populaarseim Eurovisiooni laul eelmisest võistlusest," kommenteeris ta, lisades, et 20. koht Eurovisioonil ei tähenda, et lugu ülemaailmselt menukaks saada ei võiks.

Eesti Laulu finaal toimub laupäeval, 11. veebruaril Tondiraba jäähallis algusega kell 19.30. Finaali on võimalik jälgida ka ETV vahendusel.