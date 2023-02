Eesti Laul saab ETV2-s eesti viipekeelse tõlke

Koostöös Eesti Viipekeelse Seltsiga jõuab Eesti Laulu finaalkontsert vaatajateni esimest korda koos eesti viipekeele tõlkega. Tõlke saab kogu otsesaade, nii võistluslaulud, tekstid, vaheklipid kui ka erisaade, mis "Aktuaalse kaamera" ajal samuti ETV2 ekraanile jõuab. Mahuka projektiga on seotud vähemalt kümme tõlki.

Eesti Viipekeele Selts on koostöös rahvusringhäälinguga maailma suurima lauluvõistlusega ühte sammu käinud juba mitu aastat. Seltsi eestvedamisel on ära tõlgitud Eurovisiooni võistluslood ja veebi vahendusel on saanud tõlke ka Eurovisiooni kontserdid. Esimest korda jõuab Eesti Laul sellisel kujul ka tele-ekraanile. Eurovisiooni varasemaid võistluslugusid koos tõlkega saab järele vaadata Jupiteris.

Eesti Viipekeele Selts on sündmuse laiemaks tutvustamiseks loonud ka tutvustava video, milles väikese tõlgina lööb kaasa viieaastane Mark Kalvik.

Lisaks eesti viipekeele tõlkele saab finaalsaatele soovi korral lisada ka automaatsubtiitrid. 2022. aasta märtsis ERR-is kasutuselevõetud automaatsubtiitrid on reaalajas tehisintellekti loodud tiitrid eestikeelsele tekstile. Muusikale automaatsubtiitreid ei kuvata, küll lisab ERR finaalis kõlavatele võõrkeelsetele lugudele tõlkesubtiitrid eesti keelde.

Eesti Laulu finaali otsesaade algab kell 19.30. Sündmust vahendavad ETV, ETV2, ETV+, Raadio 2, Jupiter ja ERR-i portaal.