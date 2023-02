Grete Kuld: mina võtsin vastu otsuse, et "Padjaklubile" võiks punkti panna

Näitleja ja saatejuht Grete Kuld rääkis Raadio 2 hommikuprogrammile, milliseid projekte talle hetkel enam teha ei meeldi ja millised pakkumisi ta hea meelega vastu võtab. Kuld tunnistas ka, et Eesti Laulu juhtimist naudib ta täiel rinnal ning on alati lauluvõistluse suur fänn olnud.

Kuld sõnas, et hetkel on tal peale Eesti Laulu saatejuhi rolli veel mitmeid projekte käsil. "Ma olen enda taldriku nii täis võtnud, et kohati tekib küsimus, et mis nüüd edasi saab," sõnas ta, lisades, et projekte valib ta puhtalt sisetunde järgi. "See asi peab mind käivitama ja peab mulle midagi tagasi ka andma."

"Mina olin tegelikult ka see inimene, kes võttis vastu otsuse, et võiks punkti panna," rääkis Kuld sarja "Padjaklubi" lõppemisest. "Ma tundsin, et ma olin "Padjaklubiga" ringi täis saanud. Mitu ringi. See oli mulle nii mugavaks muutunud."

"Näiteks öised esinemised, mida ma kunagi päris palju tegin," tõi Kuld näite, milliseid projekte ta hetkel vastu võtta ei soovi. "Autos pikalt istumine ja sõitmine on tüütu ning öösiti üleval olemine."

Kuld tunnistas saates, et on kärsitu liikleja, sest jääb alatihti hiljaks. "Midagi tuleb alati vahele ja ma ei taha ka varem kohale jõuda, sest ma ei viitsi oodata."

Tänavuse Eesti Laulu saatejuht Kuld on selles rollis juba teist korda. Esimest korda sai ta pakkumise kaks aastat tagasi. "Ma ei saa öelda, et ma olin unistanud sellest, aga ma olen alati Eesti Laulu ja Eurovisiooni fänn olnud. Ma võtsin küll aega mõtlemiseks, sest ma tahtsin ise kindel olla, et saan sellega hakkama."