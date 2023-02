Uudo Sepp: tahan enne suve võimalikult palju muusikat välja anda

Uudo Sepa duosse kuulub ka muusik Richie Kaljulaid, kes rääkis stuudios, et lisaks muusikale tegeleb ta trikijalgpalliga. "Mõlemad on südamelähedased," vastas ta küsimusele, kumb tegevus on tema jaoks tähtsam.

Sepp sõnas, et duo lood valmivad enamasti tema sulest, kuid stuudios esitlusele tulnud loo "Kahekesi" kirjutas ta koos Kaljulaidiga. "Ta on mitme talendiga mees," kommenteeris Sepp oma bändikaaslast. Kaljulaid tunnistas, et see oli tema esimene kord lugu kirjutada.

"Enne suve tahan võimalikult palju muusikat välja anda, aga suvel olen Ameerikas," rääkis Sepp sel aastal eesseisvatest plaanidest. USA-sse läheb Sepp raamatuid müüma ning ta lisas, et ühtegi hirmu tal sellega seoses ei ole. "Ja peale Ameerikat olen taas muusikalainel."

Sepp tutvustas ka, et ta õpib Tallinna ülikoolis suhtekorraldust ja reklaamindust. "Ma jään ikkagi iseenda juhiks - see mulle meeldib kõige rohkem," vastas muusik küsimusele, mida ta kavatseb omandatava haridusega tulevikus peale hakata.