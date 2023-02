Eesti Laulu finalist Bedwetters: me oleme nüüd popimate laulude juurde tagasi jõudnud

Järvesaar sõnas, et auhind, mis 2007. aastal MTV muusikaauhindadel Bedwettersiga võideti, kandis nime aasta uus heli. "Me olime siis just täiskasvanuks saanud," meenutas ta võitmishetke. "Kui me sinna läksime, siis väga paljud eestlased meid ei teadnud ja kui tagasi tulime, oli 300-400 inimest lennujaamas vastas," lisas Mõttus.

Järvesaar meenutas, et nad olid ka Lätis ansambliga üsna tuntud. "Ainult meie kontserdile müüsime 600-700 piletit," ütles ta. "Ja siis muidugi esinesime suurtel festivalidel, kus oli tuhandeid inimesi."

Bänd läks 2013. aastal laiali erinevate huvide tõttu. "Me oleme nüüd popimate laulude juurde tagasi jõudnud ja too hetk me tahtsime teha rohkem põrandaalusemat muusikat."

Eesti Laulu konkurentide seast tituleerisid bändiliikmed oma lemmikuks Meeliku "Tuju", andes ansamblile 12 punkti. Teisele kohale asetas Bedwetters Ollie looga "Venom" (10 punktiga) ning kolmandale Alika looga "Bridges" (9 punktiga).