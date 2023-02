Elephants From Neptune andis välja muusikavideo loole "ITALTTFIO"

Elephants From Neptune'i liige Robert Linna sõnas, et uus singel sai albumile lisatud viimasena, kuna ansamblile tundus, et üks hea lugu on sellelt veel puudu. "Loo nimeks olev lause "It Takes A Long Time To Figure It Out" oli kuskil raamatus kirjas ja selle lause rütmika jäi kummitama," kirjeldas Linna, lisades, et loo nimest aru saamiseks lähebki natuke aega.

Uue loo alguses kõlab ka Ivo Linna hääl ning muusikavideos näeb Jüri Muttika ja Rasmus Puksmanni filmitud dokumentaalkaadreid bändi esinemisest Eesti Muusikaauhindadel, mille monteeris kokku bändiliige Jon Mikiver.

"Mõni nädal tagasi toimus suurem muusikute kokkutulek – Jon koostöös reporter Jüri Mutikaga tegid kokkuvõtte rokisündmustest," kirjeldas videot Markko Reinberg.

Ansamblit ootab järgmisel nädalal ees ka tuur koos Põhja Konnaga.