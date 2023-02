"TeadusEST" alustab uut hooaega uurides, kes on eestlane

"See on ju lihtne. Eestlane on digirahvas, aga samas ka metsarahvas, laulurahvas, maailma kõige usuleigem rahvas, aga samas ka nõiausku. Üht rahvast ammendavalt kirjeldada on võimatu," rääkis saatejuht ja toimetaja Piret Järvis.

"TeadusEST" võtab teisel hooajal ette eriilmelised teemad. Juttu tuleb Eesti-uuringutest, teadmispõhisest ehitusest, globaalmuutuste ökoloogiast, uudsetest materjalidest, kõrgtehnoloogilistest energia salvestamise ja muundamise süsteemidest, kvant- ja nanomaterjalidest, molekulaarsest rakutehnoloogiast, IT-uuendustest, tumedast universumist ning genoomikast ja siirdemeditsiinist.

""TeadusEST" saade annab ülevaate Eesti teadustegevusest ja edusammudest teadusvaldkonnas. Meie eesmärk on tutvustada Eesti teadust läbi põnevate näidete. Oleme saate üles ehitanud nii, et kõigil vaatajatel oleks huvitav ja nad saaksid uusi teadmisi," kommenteeris Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik. "Eestis tehakse teadusvaldkonnas superägedaid asju, maailma tipptasemel. "TeadusEST" aitab need tuua ka eesti inimeste teadvusesse. Eesti teaduse üle on põhjust olla uhke. Palju põnevat on tulemas," lisas ta.

"TeadusEST" uus hooaeg on eetris alates 9. veebruarist ETV-s kell 22.05.