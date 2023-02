"Kaka, kevad ja teised" annab tunni aja jooksul ülevaate kõikvõimalikest animatsioonitehnikatest

Andrus Kivirähki raamatute "Kaka ja kevad", "Karneval ja kartulisalat" ning "Tont ja Facebook" ainetel valminud täispikas animafilmis astuvad üles Kivirähki lugudest tuntud kaka, frikadellid, isa sokid, musikaalne sitikas ning paljud teised. Animeeritud tegelastega kõrvu teeb filmis näitlejadebüüdi autor Andrus Kivirähk.

"Kaka, kevad ja teised" produtsent Kristel Tõldsepp ütles, et tunni aja jooksul näeb filmis ülevaadet kõikvõimalikest animatsioonitehnikatest. Linaloos saab näha animatsiooni viiel erineval kujul alates klassikalisest Disney-koolkonna animatsioonist moodsate digitaalsete 3D-lahenduste abil kuni nuku-animatsioonini, millist pole Eestis varem tehtud.

"Kaka, kevad ja teised" režissöörideks on René Vilbre ("Väikelinna detektiivid ja Valge Daami saladus"), Meelis Arulepp ("Sipsik"), Oskar Lehemaa ("Karv"), Mikk Mägi ("Vanamehe film") ja Heiki Ernits (Lotte filmid). Filmi produtsent on Kristel Tõldsepp. Filmile on loonud autorimuusika heliloojad Tõnu Raadik, Richards Zalupe, Jaanus Nõgisto, Sten-Olle Moldau ja Rasmus Lill.

Lehemaa lavastatud nukuanimatsiooni "Kadunud sokid" jaoks on loodud terve voodialune maailm, mida raamatus ei olnud. "Mul läks kuidagi fantaasia selle looga väga tööle ja ma mõtlesin, et seal võiks selline asi olla. Ma ei tea, Andrus võib-olla pärast vaatab ja mõtleb, mis asi see on."

Kivirähk tõdes, et film ei ole võrreldes raamatutega väga palju teistsugune, kuid leiab, et see peabki muutuma. "Nii see maailm toimibki, et keegi teeb midagi, see inspireerib teist tegijat ning tema omakorda kolmandat. Nii see tekibki, üksteise õlgadel ja kukil."