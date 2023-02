Eesti Laulu finalist Janek Valgepea: muusikuna tahaks Eestisse küll naasta

University of West Londoni muusikakolledžis omandas ta bakalaureusekraadi muusika esitamises. "See on nagu esitaja, laulja. Põhimõtteliselt meid treeniti valmis olema näiteks iganädalaseks kontserdiks."

Praegu ta küll muusika alal ei tööta, hoopis varahalduses. "Asi oli selles, e tkui ma lõpetasin ülikooli, siis läksin rändama ümber maailma ja alustuseks muusikuna on väga raske Inglismaal läbi lüüa ja arved on seal päris kõrged. Kui ma olin ise veel Austraalias elamas, siis mulle tuli huvitav tööpakkumine ja tulin hoopis Londonisse tagasi ja läksin tegema kontoritööd.

Kuigi tal on Londonis oma korter, siis muusikuna tahaks ta Eestisse küll naasta. "Võib-olla on see natuke keeruline, aga seepärast ma olengi Eesti Laulul, et tahan end Eestis artistina tutvustada."

Konkurentidena valis Valgepea välja Ollie loo "Venom" ja ansambli Meelik loo "Tuju". "Ollie lugu on päris raske seletada, sest ma ei ole üldse roki kuulaja, aga ma arvan, et Ollie kirjutas väga ilusa ballaadi ja ükskõik mis vormis oleks see arranžeeritud, see meeldiks mulle. Meelik – ma mõtlen sellele, mis Eurovisionil läheks rahvale peale."

Valgepea leiab, et neil on olemas biitlite vibe. "See mustvalge look ja see muusika. See kogu kontseptsioon ja tagamõte seal laulus on väga huvitav."

Ta tunnistas, et tema eesmärk Eesti Lauluga on juba saavutatud – ta tahtis saada Eesti Laulu finaali.