Galeriid: Tallinna tantsupäevad tõid vaatajani kaks eriilmelist kontserti

Maakondlike tantsupäevade žüriisse kuuluvad kultuurikorraldaja, tantsuõpetaja ja punkansambli Propeller trummar Aneta Varts, tantsuõpetaja ja endine balletiartist Maigret Peetson ning tantsu- ja etenduskunstnik Joonas Tagel.

"Tallinna tantsupäevad tõid võimaluse nautida erinevaid tantsužanre nii värviküllaste ja põnevate kostüümilahenduste kui ka leidlike rekvisiitide kasutamise poolest," iseloomustas kontserte Maigret Peetson. "Tantsijate kohalolu oli iga keharakuga tuntav ning tantsijate liikumine hästi läbi tunnetatud, kõik see kokku moodustas tantsudes nauditava terviku."

Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergsteini sõnul paistis Tallinn silma mitmekülgsete tantsustiilide ja -žanrite valikuga: "Ühel kontserdil on koos tänavatants, eesti tants, kaasaegne tsirkus, estraad, show- ja kaasaegne tants, publik saab sellest mõnusa ja vaheldusrikka kontserdielamuse ning noortel tantsijatel endil on teiste loomingut ka põnev ja arendav vaadata."

Esimese Tallinna tantsupäeva žürii tunnustused:

Kaasahaarav energia ja emotsioon filmilikus loo jutustuses – Kullo KT stuudio tantsuga "Pöörlevalt keerutav", autor Mirjam Murel-Punder

Südamlik lugu mõjuvas õrnas esituses – tantsuteater Polly tantsuga "Palve", autorid Polina Žukova ja Jelena Podholjuzina

Nutikas rekvisiidikasutus vabas ja tublis esituses – Koit tantsukool tantsuga "Une jutud", autor Janne Reha

Põnev lavaruumikasutus ja läbimõeldud kompositsioon – Goltsman Ballet Studio tantsuga "Pantrid", autor Maria Goltsman

Terviklik kompositsioon helges esituses – Stuudio dotE tantsukool tantsuga "Lahtiütlemine", autorid Kertu Raja ja Kätlin Raja

Mõjuv hingestatus esituses – tantsuteater Focus tantsuga "Kui ma ei kardaks…", autor Lydmyla Verbytska

Ilmekas esitus ja liikumise väga hea tunnetatus – tantsuansambel Neposedõ tantsuga "Lendame?", autor Liina Baranova

Julged karakterid terviklikus ja humoorikas loos – PJKtants tantsuga "Kahtlased kajakad", autor Kärt Tõnisson

Hea rütmi- ja detailitunnetus – Sir N tantsuga "T.U.H.M.", autorid Eghert-Sören Nõmm ja Liisa Humonen

Sütitava tantsurõõmu loomine – tantsuansambel Neposedõ juhendajale Liina Baranovale

Eneskindel esitus ja suurepärane täpsus detailides – DanceAct tantsustuudio tantsuga "Habaneera", autor Johanna-Maria Soone

Mõjusa tantsija kohalolu ja hea kehaline tunnetus – Studio Joy ja Tallinna Läänemere gümnaasium tantsuga "Tuule hinged", autor Alexander Makarov

Terviklik kompositsioon – Kullo KT stuudio tantsuga "Tagaplaanil", autor Minnamari Murel

Teise Tallinna tantsupäeva žürii tunnustused:

Kasvava energiaga kompositisooniline tervik – AtreFlamenco tantsuga "Guajira", autorid Maria Rääk ja Ivan Gallego

Tugev tehniline tase – tantsuteater Focus tantsuga "See elab mees…", autor Ljudmila Verbitska

Eakohase loo mänguline jutustus – ETA tantsukool tantsuga "Hiirte unistus", autor Valeria Januškevitš

Leidlik teemakäsitlus väga heas esituses – Koit tantsukool tantsuga "Unetud", autor Kristin Tagam

Väga hea tantsija kohalolu ja grupi tunnetus – Dietro tantsuga "Edasi", autor Elly Naigla

Meeleolukas tervik energiast laetud esituses – tantsuteater Focus tantsuga "Lõbus töö", autor Ljudmila Verbitska

Julge kompositsioon hingestatud esituses – ETA tantsukool tantsuga "tulejubateejahtub", autor Karoline Suhhov

Tantsija kohalu läbitunnetatud ühtses esituses – tantsuansabel Lee tantsuga "Engelind", autor Maria Uppin-Sarv

Musikaalne kompositsioon ja esitus – Koit tantsukool tantsuga "Sportlased", autor Kristina Raja

Suurepärane tervik väljapeetud esituses – ETA tantsukool tantsuga "Öömuusikud", autor Dagmar Rang-Saal

Leidlik loo jutustus ja täpne esitus – Studio Joy ja Tallinna Läänemere Gümnaasium tantsuga "Tantsumehhanism", autor Igor Lider

Mõjuv tantsijate sisemine energia – Free Flow Studio tantsuga "Las kallab", autor Eghert Sören-Nõmm

Terviklik kompositsioon – Stuudio dotE tantsukool tantsuga "Mina minus!", autor Liisa Laine

Tervilik lavastus meisterlikus esituses – Stuudio dotE tantsukool tantsuga "Aegruumis", autor Liisa Laine

Muhe ja meelolu loov tervik – tantsuansabel Lee tantsuga "Lõpp hea", autor Maria Uppin-Sarv

Leidlik ja lugu toetav kostüüm – tantsukool Polly tantsuga "Jooks päikese poole", autorid Polina Žukova ja Jelena Alimova

Tugeva ühtse hingamisega esitus – Kullo KT stuudio tantsuga "Illusioon", autoriteks tantsijad

Žüriiliige Aneta Varts lisas, et pühapäevasel Tallinna tantsupäeval jäid kõlama eriilmeliste lugude leidlikud jutustused. "Rõõm on tõdeda, et ka sõnadeta tantsukunsti kaudu on võimalik anda edasi vaatajat puudutav terviklik lugu," jagas Varts.

Festival Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad kestavad 18. märtsini üle Eesti. Lõppkontserdid toimuvad 7. mail Ugala teatris.