Ristsõnameister: ristsõnad on eestlaste jaoks endiselt tähtsal kohal

98 aastat tagasi ilmus ajalehes Esmaspäev Eesti esimene ristsõna. Vikerraadio hommikuprogrammis käis külas ristsõnameister Tarmo Tuule, kes rääkis, et ristsõnad on Eestis endiselt väga populaarsed.

"Mitte päris populaarsed, vaid väga populaarsed," märkis ta. "See on väga tõsine ja eestlastele oluline valdkond."

Ühe A4-formaadis oleva ristsõna koostamiseks kulub Tuulel neli tundi. Enne ristsõna trükkisaatmist lahendavad selle läbi kaks kontroll-lahendajat. "Igaks juhuks, et ei oleks apsakaid. Tänu sellele on meil vist nullilähedane see vigade hulk."

Ristsõnade lahendajad jagunevad ristsõnameistri sõnul kaheks: on neid, kes lahendavad sõnamänge oma peaga ja abi ei kasuta, ning teised, kes julgesti abivahendid appi võtavad. Tuule rääkis, et ise üritab ta nii kaua, kui võimalik, ise pusida, aga kui hakkama ei saa, kasutab ta ka abivahendeid.