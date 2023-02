Kümnendat korda toimuval Beach Grindil esinevad Alan Walker ja Little Big

Elektroonilise muusika festival Beach Grind toimub sel suvel juba kümnendat korda. Festivali esinejatena on kinnitatud teiste hulgas Alan Walker, Little Big ja Bru-C.

"Pean tunnistama, et külmavärinad tulevad peale, kui mõtlen, et Beach Grind toimub sel aastal juba kümnendat korda. Juubeliaastal on ka hea meel rohkem elevust tekitada ning öelda välja, et Beach Grind tuleb suurem kui kunagi varem," ütles Kaarel Sein, üks festivali korraldajatest.

Beach Grind festivali rõhuasetus on taas elektroonilisel muusikal. Üks peaesineja on muusikaprodutsent Alan Walker, kes on tuntud kui DJ, kes varjab oma nägu ning kannab esinedes maski ja kapuutsi. Walkeri rahvusvaheliseks läbimurdeks sai 2015. aastal välja antud lugu "Faded", mis hoiab ka seitse aastat hiljem Spotify enim striimitud lugude nimekirjas kõrget kohta. Sama loo muusikavideo on filmitud Eestis.

Lisaks Alan Walkerile rõõmustavad Beach Grindil publikut ka Little Big, Bru-C, Hybrid Minds, Luude, Koven, Andromedik, Alcemist ja Vibe Chemistry. Eesti artistidest astuvad üles Nublu, 5Miinust, Cartoon, Wateva, Siimi, Marcara, Bombossa Brothers, Jozels, Coverk x Byte ja Another Bald One. Järgmised festivali esinejad avalikustatakse suvel

Beach Grind toimus esmakordselt 2010. aastal, juubelifestival toimub 7.–8. juulil Pärnu rannas.