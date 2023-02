Teenetemärgi pälvinud Jaan Elgula: nüüd pean endale ülikonna ostma

"Vau! No see on küll ootamatu. Ma väga tänan. See on uskumatu! Mille eest?" sõnas Elgula uudise peale. "See on küll nüüd ausalt ops."

"Tunnustus on jube vahva ja mul on hea meel selle üle, et inimesi tunnustatakse. Tunnustust oleks rohkem vaja. Sellist sõbralikku õlale patsutamist. Seda niisama igapäevast hästiütlemist on vaja. Ma olen väga tänulik," sõnas ta.

Ordenisaaja märkis, et nüüd peab ta suuna poe poole võtma, et endale ülikond osta. "Lipsu kannan ma küll iga kuu, aga ülikonda mul pole. Nüüd ma olen küll täiesti jama sees, nüüd on suured väljaminekud," naljatles ta.

"Nii ootamatu. Alar, sa oled mu president!" teatas Elgula.