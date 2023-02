Teenetemärgi pälvinud Jassi Zahharov: see on suur üllatus

"Ma olen südamest tänulik," kirjeldas Zahharov esmaseid emotsioone. "See oli minu jaoks suur üllatus ja ootamatus. Täiesti nagu nuiaga pähe saadud."

Ooperilaulja tõdes, et on meeldiv tunnustatud saada. "See on ka sümboolne, sest esimesel septembril täitus mul 50 aastat teatritööd. Ma olen lõpmata tänulik oma perele, kes mind toetanud on."

Oma karjäärile tagasi vaadates nentis Zahharov, et tegi nooremana alati kõike, mida pakuti, suure entusiasmiga kaasa. "Kui ma täna sellele tagasi vaatan, siis ma lihtsalt haaran peast kinni ja mõtlen, et jumal hoidku, kus ma võisin selliseid asju teha. Praegu ma selliseid asju ei teeks," sõnas ta.

Laulja sõnul kuulub pool autasust tema naisele Zoja Hertzile, kes lauljaga koos proove teeb. "Tema seisab minu taga. See on ju tema töö, mina olen medali üks pool, tema on medali teine pool, aga see on vahel palju huvitavam, kui see säravam pool."