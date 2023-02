Teenetemärgi pälvinud loomaaia talitaja Anne Saluneem: loomad rõõmustavad

"Tohoh, see on küll täitsa suur üllatus," sõnas Saluneem Hannes Hermaküla poolt edastatud uudise peale. "Loomad rõõmustavad. Mina ka!"

Märtsis täitub Saluneemil loomaaias 59 tööaastat. "Kuidagi ei saa aru, et see aeg nii ruttu läinud on," tõdes ta. "Loomaaed on selline koht, kus ei saa kunagi igavust ega tülpimust tunda, sest siin toimub kogu aeg midagi."

Talitaja tõdes, et loomad pakuvad talle palju tuge. "Ma pean loomaaeda oma teiseks koduks, sest paljud loomad teavad mind," sõnas ta.

Saluneem sõnas, et võib-olla näitab ta medalit ka oma hoolealustele. "Elevandid on kindlasti huvitatud sellest, et nad saaks selle londi vahele võtta. Ma eelistan neile ainult eemalt näitamist," tõdes ta.