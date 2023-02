Raivo Suviste teenetemärgist: see on auasi

Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvis teiste hulgas ka teleprodutsent Raivo Suviste, kes tõdes, et presidendilt saadud tunnustus on auasi.

"Tunne on väga üllas," tõdes produtsent, kes kuulis teenetemärgi saamisest ajakirjanikult. "Istusin oma töölaua taga – ühel pool oli arvuti, kus suhtlesin ühe saateformaadi teemal, ja vasaku silmaga piilusin Ipadist Anett Kontaveidi mängu," rääkis Suviste, millega ta uudisest kuuldes tegeles.

Möödunud sügisel pärjati Suvistet Eesti filmi- ja teleauhindade jagamisel elutööpreemiaga. Värske ordenisaaja tõdes, et elutööpreemia ja presidendilt saadud teenetemärk on kaks väga erineva kaaluga tunnustust. "See märk rinnas on väga uhke, see on ikkagi auasi," märkis ta.

Üht kindlat tegemist, mis teenetemärki väärib, Suviste välja tuua ei osanud. "Neid tegemisi on päris palju – alates 1974. aastast, mil ma televisiooni astusin ja lavatööliseks astusin, kuni tänase päevani välja. Neid verstaposte on nii palju, et selles virr-varris on päris raske midagi esile tuua," tõdes ta.