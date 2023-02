Galerii: Koolitantsu Harjumaa päev tõi tantsu, tsirkust ja häid emotsioone

Maakondlike tantsupäevade žüriisse kuuluvad kultuurikorraldaja, tantsuõpetaja ja trummar Aneta Varts, balletiõpetaja Maigret Peetson ja tantsukunstnik Joonas Tagel, kes viivad pärast kontserte läbi vestlusringi tantsuautorite ja trupi juhendajatega ning valivad välja piirkondlikel tantsupäevadel esinevad tantsud.

Aneta Varts ütles tantsupäevale tagasi vaadates, et nautida sai nii tantsu kui ka tsirkuse sisus ja vormis tugevat sümbioosi ning üldhariduskoolide noorte tantsijate siirast lavalolekut ja tantsurõõmu. "Harjumaa maakondlikul tantsupäeval nägime kirjudes kostüümides töökaid ja sihikindlaid noori tantsijaid, kes tõestasid taaskord, et tantsus on lisaks heale naljale ja naerule koht ka pühendumusel ja tõsidusel," lisas Varts.

Joonas Tagel kiitis pärast kontserti ka publikut, kuna rõõm oli tunda sooja kaasaelamist. "Ilus oli näha, kuidas saalis tekkinud soe atmosfäär ka lavanumbrit toetas - tantsija naeratama pani, esinemisele sära juurde andis, tema emotsioonile mõjus," muljetas Tagel.

Žürii kuulutas Harjumaa maakondlikul tantsupäeval välja üheksa tunnustuspreemiat:

Hea partneritunnetus ja omanäoline teema käsitlus – PartnerAkro tantsuga "Viikingite kojutulek", autor Merit Illak

Ilmekad karakterid ning humoorikas ja julge rekvisiidikasutus – Minu tantsukooli Ääsmäe grupp tantsuga "Teepidu", autor Katariina Remmelgas

Mitmekülgne koreograafia ja nauditav esitus – Keeris tantsuga "Ära muretse, ole õnnelik", autor Ene Mets

Nõudliku koreograafia väga tubli ja rõõmsa energiaga esitus – V.A.T stuudio Kiili tantsuga "Aafrika rütmis", autor Riin Uusna

Musikaalne koreograafia vabas esituses – Mydance Saue valla esindusrühm tantsuga "Aeg", autor Sofia-Liis Liiv

Detailide täpsus ja oskuslik muusikakasutus – Vikerkaar Saue tantsuga "Inimene?", autor Gerly Aadli

Julge tervik ja silmapaistev usaldus koostöös – PartnerAkro tantsuga "Raskusjõud", autor Kert Ridaste

Omanäoline koreograafia ja väljendusrikas esitus – Vikerkaar Saue tantsuga "Väädid", autor Häldi Kasak

Mitmekülgne lavakasutus ja hea grupitunnetus – Minu tantsukooli esindusgrupp tantsuga "Eksortsism", autorid Elina Melanija Tannenberg ja Gerda Bergmann

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad kestavad 18. märtsini üle Eesti. Aprillis toimuvatel piirkondlikel tantsupäevadel esineb ka Koolitantsu Kompanii 13. lend ning lõppkontsertidel osalevate tantsude valiku teevad festivali kunstilised juhid Teet Kask ja Eliisa Sirelpuu koos Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežüriiga. Lõppkontserdid toimuvad 7. mail Ugala teatris.