Toomas Lunge: teenetemärk teeb mulle väga palju rõõmu

Esmaspäeval pälvis Valgetähe V klassi teenetemärgi ka muusik Toomas Lunge, kes sõnas, et teenetemärgi pälvimine teeb talle väga palju rõõmu.

Õnnesoove vastu võttes märkis Lunge, et esmaspäeval tähistab 30. tegutsemisaastat ka Kaunimate Aastate Vennaskond, kellega ta parasjagu lavale minemas on. "Valge pluus on seljas, kohe panen lipsu ette ja ja lähen lavale," sõnas ta.

Presidendilt pälvis teenetemärgi ka Jaan Elgula, kellega Lunge bändis Justament musitseerib. "Sain just õnnitleda Jaan Elgulat, kes mulle esimesena helistas. Nüüd me oleme siis kavalerid," rõõmustas ta.

Üht kindlat hetke oma karjäärist, mis teenetemärki väärib, Lunge välja tuua ei osanud. "Peab Karise käest küsima, mille peale ta mõtles. Ma arvan, et kõik asjad pandi kokku," sõnas ta. "Minule teeb see väga palju rõõmu."