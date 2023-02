Lapsed hindasid saates "Hommik Anuga" filmi "Kaka, kevad ja teised"

Lapsed tunnistasid, et vaatavad multifilme tihti, aga pigem välismaiseid, sest need on täiskasvanulikumad. Samas märkisid nad, et Kivirähki raamatutel põhineva filmi näol on tegemist uskumatu tööga. "Kõik oli naljakas, hästi tõetruu ja vaimukas."

Rääkides sellest, kas kakast on sobilik filmi teha, siis tõdesid nad, et oleneb, kuidas see on tehtud. "Andrus Kivirähki oma nii osavalt ära tehtud, et see on päris hea."

Nad usuvad, et filmi võiks vaadata kogu pere.