Karl-Erik Taukar: minus ei ole seda turundusgeeniust, et promoda uut singlit lapseootusuudisega

Saates "Hommik Anuga" oli külas muusik Karl-Erik Taukar, kes märkis, et kuigi võib tunduda vastupidi, proovivad nad elukaaslase Kerli Kivilaanega lapseootust hoida oma pere asjana. Ta tõdes, uue singli ja lapseootuse uudis sattusid samale ajale juhuslikult ja temas ei ole seda turundusgeeniust, et selliselt oma uut singlit promoda.

Taukar usub, et lapsevanemaks saamine saab olema uuel aastal üks tema peamisi fookusi, kuigi nad on elukaaslase Kerli Kivilaanega rääkinud, et elu peab edasi minema.

"Kui ma vaatan oma elukaaslast, siis ma vahepeal unustan ära, et ta on lapseootel, sest ta suudab kõike teha. Ma arvan, et meil õnnestub see. Paljud inimesed kujutavad ette, kuidas mingid asjad hakkavad olema ja tegelikult läheb hoopis teistmoodi. Aga ma siiralt usun, et meil õnnestub elada oma elu ja laps kasvab selle elu kõrvalt."

Ta lisas, et nad kokku leppinud, et proovivad lapseootust hoida oma pere asjana.

"Nüüd on lihtsalt läinud niimoodi, et minu uus laul ja meie ootuseuudis langesid samale perioodile, nii et nüüd tundub nagu ma oleks teinud lapse, et promoda oma uut singlit, mis oleks tõenäoliselt aasta turundustegu. Aga minus ei ole seda turundusgeeniust."

Taukar, kes saab õige pea 34-aastaseks, ütleks, et on õppinud aru saama, et õnn on ära tunda elu kõige õnnelikumad hetked enne, kui nad läbi on. "Ma olen õppinud natuke neid ära tundma."

Taukari viimased singlid jäävad aastasse 2021, eelmisel aastal valmistusidki nad uueks singliks "Silmad pärani kinni".

"Mulle meeldiks anda välja rohkem muusikat, aga meil lihtsalt on nii kujunenud, et mõnda lugu teemegi pool aastat. Päris tõsiselt. Kui sa oled sama tiimiga juba kümme aastat koos muusikat teinud, siis see enese kordamise moment hakkab kogu aeg stuudios peale," selgitas ta.

"Me kirjutasime "Ookeanile" viis või kuus komplekti sõnu. Seal oli kokku viis-kuus autorit, luuletajat, kes aitasid meil seda teksti teha. Jõhker. See on ulme. Aga kui me vaatame maailmapoppi, siis mõnikord on seal 20 autorit. Selles mõttes see laulukirjutuslaagrite ja suurte produktsioonitiimide teema, it's a thing."

Karl-Erik Taukar esitas saates kaks lugu, 2021. aastal ilmunud "Ookeani" ja uut singlit "Silmad pärani kinni":