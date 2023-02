Maiduk avaldas koos Gogdogiga videosingli "Tänavate kuningad"

Laulu "Tänavate kuningad" eesmärk on autorite sõnul viidata asjaolule, et valge mees, kes on varasemalt ajaloos mustanahalistest priviligeeritum olnud, soovib nüüd, mil mustad domineerivad nii popmuusikas kui -kultuuris üldiselt, kõigest väest nende moodi olla.

Loo instrumentaali tegi Gogdog ehk Sanel Mittal, vokaalid salvestas Mait "Maiduk" Vesker. Mittal on üks pohhui-wave'i ansambali Siemens Nokia liikmetest, hiljuti avaldasid Gogdog x Oumeen albumi "Post-Kontor Music". Maiduk on varem avaldanud singlid "Leebe tuts" ja "Maxa võlg".

Muusikavideo filmis Taaniel Malleus, kes on muuhulgas teinud videod näiteks Manipulated Mindzile, Metsakutsule ja A-Rühmale. Videos on kasutatud autofotograafi Gläner Tirrandi tuunitud BMW-sid. Lisaks Maidukile ja Gogdogile astub videos üles ka pillimeister ja etnomuusik Martin Chhabra ning vilksamisi ka tema ema.