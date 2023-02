Eesti Laulu finalist Meelik: esimesel kontserdil tuli rahvas lavale

Stuudios tutvustavat mängu mängides paljastas ansambel ka seda, et kõik liikmed on kunagi veidras kohas üles ärganud ega mäleta, kuidas nad sinna said ning üks liikmetest tõdes ka, et on teinud abieluettepaneku ja on hetkel õnnelikult abielus.

"See oli ansambel Meeliku esimene kontsert," rääkisid nad ühest eredaimast kontserdist, mis ansamblil seni olnud on. "Rahvas tuli lavale - aasta oli siis 2008."

"See oli päris tore, turvamees hakkas rahvast ära ajama, aga tal ei olnud enam mõjuvõimu," meenutasid nad. "Nad pidid lihtsalt leppema, et kontsert läheb niimoodi edasi."

Ansambel jagas stuudios ka Eesti Laulu kaasfinalistidele punkte. Enim ehk 12 punkti pälvis Meelikult M Els looga "So Good (At What You Do)". Teisele kohale (kümne punktiga) asetasid nad Aneti ja Fredi looga "You Need To Move On" ning kolmandale (üheksa punktiga) Alika looga "Bridges". Kõige vähem punkte jagas ansambel Janeku loole "House of Glass".

"Tabel ei valeta kunagi," kommenteeris Meelik, kes võiks Eesti Laulu võita. Hetkel on Eesti Laulu tabelis Alika esimesel kohal ning Meelik ise pesitseb napilt teisel kohal.