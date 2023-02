Emakakaelavähi diagnoosi saanud Marit Rehepapp: iga hetk on nüüd palju väärtuslikum

Rehepapp rääkis, et ta soovib oma lugu jagada, kuna ta ise sai teiste jagatud lugudest motivatsiooni juurde, et haigusega võidelda. "Mõtlesin, et kui tema sai sellega hakkama, siis ma saan ka," viitas ta blogile, mida haigena luges ja mis teda aitas.

Igal aastal sureb Eestis emakakaelavähi tagajärjel umbes 60 naist. Rehepapp sai positiivse diagnoosi ootamatult, minnes rutiinsesse arstlikku kontrolli. "Aga see ei löönud mind rivist välja, sest teadsin, et sellele järgneb lisauuring - see ei tähenda alati kõige hullemat."

"Mul ei olnud vähi ees hirmu," vahendas Rehepapp esmaseid emotsioone pärast haiguse kinnituse saamist.

"Tavaliselt olen olnud väga terve ja tundnud ennast hästi, aga viimase pooleteise aasta jooksul haigestusin hästi kergesti," meenutas ta. "See oli minu ainus sümptom."

Rehepapp tõdes, et murdepunktiks oli tema jaoks hetk, kui ta sai teada, et tegemist on teisse staadiumisse jõudnud vähiga, mis vajab kiiritusravi. "See oli esimene kord, kui ma arsti juures nutma hakkasin," paljastas ta.

Rehepapp meenutas, et kiiritusravi mõjus talle rusuvalt ning ravi käigus oli tal energiat väga vähe. Ravi lõppedes lootis ta, et arst kinnitaks, et nüüd on ta terve, kuid sellist konkreetset vastust ei tulnud. "Ma jäängi riskigruppi ja ma pean ennast jälgima," sõnas ta. "Ja see on igati okei, pigem tuleb mõelda nii, et nüüd on raskem osa tehtud ja tuleb ise ennast aidata."

"Iga hetk on nüüd palju väärtuslikum. Väiksed kõrvalmõjud ei ole enam üldse nii tähtsad," ütles Rehepapp lõpetuseks.