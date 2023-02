Loovjuht tehisintellekti loodud kunstist: seal on palju halle alasid

"On inimesi, kes leiavad, et oleme jõudnud tõeliselt demokraatlikku aega, kus igaüks saab end kunstnikuna tunda," kommenteeris Vaitmaa tehisintellektiga joonistamise võimalust. "Seal on väga palju agasid - kui me räägime tehisarust / .../ siis seal on väga palju halle alasid ja küsimusi, millega me saame lähiaastatel rinda pista."

Vaitmaa näitas stuudios pilte, mis tehisintellekt joonistanud on. "Selleks, et Kalevipoeg kätte saada, võtsin pildi viiteks Oskar Kallise pastelse maali ja palusin selle 3D-sse teha," tutvustas Vaitmaa ühte piltidest. Ta sõnas, et tehisintellekt ei suuda siiski 100 protsendiliselt etteantud pilti jäljendada ning teeb sellest oma moonutatud variandi.

"Tehisintellekt on õppinud väga ingliskeelse kultuuriruumi baasil," jätkas Vaitmaa. "Et jõuda tehisintellektiga sellise pildini, mis sinu peas on, on väga raske teekond," lisas loovjuht. "Kui sa annad talle päris kunstniku loomingu, et ta teeks midagi sarnast, siis on tulemus kordades parem."