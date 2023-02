Euroopa aasta puu konkursil esindab Eestit Hiiumaal asuv punane pöök

Euroopas on käimas aasta puu valimine, kus Eestit esindab Hiiumaal Reigi kiriku pastoraadi aias asuv punane pöök. Loodushoiu fondi juhatuse liige Pille Ligi tutvustas "Terevisioonis" võistluse ideed ning tänavuses võistlustules olevaid erilisi puid.

"Euroopa aasta puu konkursiga tõstetakse esile puid, kel on kultuuripärandi kandjana tähtis roll täita. Reigi pööki teavad Hiiumaal paljud ning seda nii tema erilise punase värvi kui ka kultuuriloolise pagasi tõttu," tutvustas Ligi.

Omanäoliste võistlustules olevate puude seas leidub muu hulgas ka mitmeid pirni-, õuna-, viigi- ja tammepuid. Ligi pakkus, et sel aastal võib võita Poola tamm. "Seda toetab väga suur kohalik, riigisisene kommunikatsioon," lausus Ligi, lisades, et isegi, kui Eestit esindav punane pöök võistlusel ei võida, siis seda tasuks suvel kindlasti külastada.

"Kui meie Orissaare tamm kunagi võitis, oli eripäraks see, et ta asus keset jalgpalliplatsi," meenutas Ligi, et inimesi kõnetas puu taustalugu. "Vist pooled Euroopa jalgpallurid hääletasid," muigas ta.

Eesti lööb Euroopa aasta puu valimisel kaasa kuuendat korda. Tänavuse võistluse võitja selgub märtsis. Võistluse eesmärk on inimestes loodusteadlikkust tõsta.