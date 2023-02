Eesti Laulu finalist Janek avaldas eestikeelse versiooni oma võistlusloost

Eesti Laulu finalist Janek Valgepea avaldas reedel loo "Klaasmaja", mis on eestikeelne versioon tema Eesti Laulu võistlusloost "House of Glass".

"Lugu räägib armastuse murdepunktist, mida me kõik ühel hetkel läbi elame," selgitas muusik. "Ma loodan, et see lugu annab inimestele lootust ning toob rahu ja armastuse koju tagasi," lisas ta.

"Eesti Laulul on sel aastal nii vähe eestikeelseid laule. Kuna ma tahan ise ka eestikeelset muusikat teha, siis soovisin kuulajaid taas üllatada," sõnas Valgepea.

"Klaasmaja" viisi autorid on Janek Valgepea ja Kjetil Morland. Teksti autor on Maian-Anna Kärmas.