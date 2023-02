Tallinna botaanikaaia osakonnajuhataja õpetas, kuidas õhulilli kasvatada

Tillandsiad kasvavad Põhja-Ameerika lõunaosast Lõuna-Ameerika lõunaosani ning kokku on erinevaid tillandsialiike umbes 700. Mettik selgitas, et oma nime said õhulilled 17. sajandil Turkus elanud soome-rootsi teadlase Elias Tillanderi järgi.

Mettiku sõnul on õhulilled tänasel päeval trendilillede staatuses. "Üks põhjus, miks need hästi moes on, on see, et need näevad teistsugused välja. See on sellise puhta ja trendika inimese lill, sest mullaga ei ole vaja mätserdada," märkis ta.

Mettik selgitas, et õhulilli võiks kord nädalas vannitada. Samuti tasuks peenemate lehtedega tillandsiaid vahepeal veepritsiga niisutada. Siiski pani Mettik südamele, et liigset niiskust õhulilled ei armasta.