Majorlilkween avaldas uue videosingli "Karma"

"Karma" on Ljadovi sõnul pop-punk girl power, kus sisemiselt õnnetu tüdruk jätab kõrvale mürgiste suhete mineviku ning leiab endas jõu ja iseseisvuse. Lugu sai inspiratsiooni tema isiklikus elus toimunust ning toored, teravad ja ausad laulusõnad on tema hinnangul täiuslik kontrast loo energilisele ja rõõmsale kõlale.

"Otsisin sound'iliselt hästi värvikat meeleolu ning leidsin selleks inspiratsiooni mind mõjutanud 2000. aastate alguse popikoonidelt, nagu Avril Lavigne ja Gwen Stefani," rääkis Ljadov.

"Alates sellest ajast, kui ma 13-aastase tüdrukuna New Yorki tulin, teadsin, et see linn on minu jaoks. Rääkisin kõigile Eestis, et hakkan siin elama ja nad kõik arvasid, et olen lihtsalt naiivne väike tüdruk," meenutas ta.

"Modellitöö, esinejaks olemine, muusika ja videote tegemine, elamine suurlinnas ... rääkisin oma pöörastest unistustest oma vanematega ning nemad sisendasid minus tunde, et see kõik on võimalik. Nägin väga palju vaeva, et leida endale koht modellitööstuses, kolisin New York'i ning alustasin muusika- ja videokatsetustega."

Ljadov sõnas, et ei osanud arvata ja karta, kui raske ja keeruline see teekond saab olema ning ühel hetkel tundis ta, et olen murdunud, eksinud ja kurb.

"Täna usun ma siiralt, et minu vanemate sisendatud vaimne tugevus hoidis mind kõik need aastad edasi liikumises. "Never give up, there is always a way!" sai mulle nende aastate jooksul väga hästi selgeks," kirjeldas ta.

"Sel pikal teekonnal kohtasin oma nn loomingulisi õdesid Leigh'i ja Taliya't, kellega koos ei tundu mitte millestki millegi tegemine mitte kunagi võimatuna. Nende kaunite ja andekate naistega koostöös valmis ka loo video ning neil on suur roll minu peagi ilmuva albumi juures."

"Karma" muusikavideo on inspireeritud kultusfilmist "Hocus Pocus". Filmis sunniti vanemat õde vastu tahtmist abielluma, kuid ta keeldus ja põgenes külarahva pahameele eest metsa, kus ta asus külarahvale tasumiseks õdedega koos nõiakunsti harrastama.

"Tahtsin seda lugu kaasajastada, et see oleks stiililiselt nagu "Quentin Tarantino kohtub 2000. aastate alguse popvideotega". Põgenenud pruut sümboliseerib enda õiguste eest seismist ja mitte leppimist, jõudu ja julgust oma unistuste poole püüda, olles ümbritsetud "õdedest" kelle peale saab alati loota," sõnas Ljadov.