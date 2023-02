Inger: unistan võimalusest Eestit Eurovisioonil esindada

Eesti Laulu karusellile astub Inger tänavu kolmandat korda. "Nagu öeldakse siis kolm on kohtu seadus. Eks ma ikka unistan ja loodan, et mul on võimalus Eestit esindada sellisel suurel konkursil nagu Eurovisioon," sõnas ta.

Laulja tõdes, et on vahepealsete aastate jooksul, mil ta võistlusest osa ei võtnud, palju kasvanud ja oma vaimse tervisega tegelenud. "See oli hea aeg, et kasvada ja aru saada, kuidas ma edasi lähen," rääkis ta ning lisas, et siiski ei ole vana Inger kuhugi täiesti ära kadunud, sest tema positiivsus on säilinud.

Oma lemmikuks Eesti Laulu finaalvõistluse looks valis Inger Meeliku loo "Tuju". "See on nagu minu lugu, väga kiiretempoline ja tantsuline. Meie lood on väga sarnase emotsiooniga," tõi ta välja.