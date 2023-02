Uue tantsusaate juht: tahame näidata, et tants toob rõõmu ja tervist

"Me nägime, kuidas Jüri Ratas ning kuulsad inimesed tantsivad, aga me ei ole näinud, kuidas päris Eestis tegutsevad tantsijad tantsivad. Nad pole ennast televisioonis näidanud ja nüüd on hea võimalus ennast näidata," selgitas saatejuht, kuidas uus saade teistest teles olnud tantsusaadetest erineb.

Žemžurov täpsustas, et tegemist ei ole tõsielusaatega, kus ainult ühe tantsija arengut jälgitakse, vaid saatest saavad osa võtta ka paarid ja väiksemad grupid. "See on põhimõtteliselt selline talendikonkurss, kus me tahame näidata, et tants on midagi, mis toob meile rõõmu, tervist ja elu," rääkis saatejuht.

Selle, kes saate võidab, valivad välja žürii ja rahvas. "Ei võida see, kes kõige paremini tantsib, vaid see, kes kõige rohkem meeldib rahvale ja žüriile."

Saatesse saavad kandideerida tantsijad alates 13. eluaastast, vanuse ülempiir konkursil puudub. Uue talendisaate konkurss on avatud 10. veebruarini, kandideerimiseks peab täitma veebiankeedi.