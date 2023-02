ERM-i konservaator uuest näitusest: ilmselt ei ole talutoole enam väga palju alles

"Osad toolid olid mõeldud kodutööde tegemiseks, näiteks kartuli koorimiseks," kommenteeris Tirrul stuudiosse toodud talutoole. Kohale tõid ERM-i konservaatorid neli talutooli, millest üks on Pakrilt pärit. "Need on väga iseäralised – neil on hästi äratuntav seljatoe vorm, toekad jalad ja väga madal iste."

Teine erilise välimusega stuudiosse toodud talutool on pärit Märjamaalt. Tool on üsna väike ja vaid kolme jalaga. "See on üks praegusest väljapanekust varasemaid toole – umbes aastast 1825," lausus Vaks, lisades, et enamik näitusele tulevatest toolidest on pärit 19. sajandist.

Tirrul tutvustas, et nende töö Vaksiga on toolide algne seisukord säilitada ning mõnikord tähendab see ka väikeseid parandustöid, kuid üldpildis midagi suurt toolidele juurde ei lisata. "Proovime neid võimalikult vähe puutuda," sõnas ta, tuues näiteks, et katkise põhjaga toolile ei panda uut, vaid parandatakse juba olemasolev põhi. Eesmärk on parandada toole vaid niipalju, et muuseumikülastajad aru saaksid, mis esemega tegu on. "See ongi see, mis toolile ajaloo ja hinge annab," kommenteeris Tirrul toolide võimalikult vähest muutmist.

"Ilmselt ei ole selliseid talutoole enam väga palju alles ja seda enam tuleks neid väärtustada," ütles Vuks. "Meid huvitab, kui palju võiks veel talutoole alles olla ja kui paljud neist veel kasutuses on," lisas ta, paludes televaatajatel neile enda talutoolidest pilte saata.