Tambet Tuisk uuest seriaalist "Kõik pime": kõige keerulisem oli preestrina kirikulaulu laulda

3. veebruaril alustab ETV-s Austrias filmitud saksakeelne seriaal "Kõik pime", kus ühte peaosalist mängib Tambet Tuisk. Näitleja rääkis ERR-ile, et sarja filmides oli mitu keerukat võttepäeva ning kõige rohkem ettevalmistust nõudis temalt stseen, kus ta kirikuõpetajana koraali laulis.

"Kõik pime" tegevus toimub väikses Austria külas, mis on kohaliku eluolu peegeldus.

"Väikses külas on kolm põhilist inimest: linnapea, kõrtsipidaja ja kirikuõpetaja. Vaatamata sellele, et kirikuõpetaja ei räägi saksa keelt, on ta kohaliku kogukonna oluline alustala ning austatud isiksus," selgitas kirikuõpetaja rollis üles astuv Tuisk.

Sarjas toimub suur katastroof, mis hakkab kogukonda mõjutama ning seejärel saab näha, kuidas inimesed käituma hakkavad – millal tekib ühtehoidmine ja arusaam, et ainult üheskoos saab rasketest aegadest läbi minna, kirjeldas näitleja.

Tuisk on sarja ainus välismaalane ning teised osatäitjad on tuntud Austria näitlejad. Enne "Kõik pime" osatäitjaks valimist oli Tuisk teinud Austrias ühe filmi.

Tuisu sõnul otsiti värskesse sarja esiti poola keelt rääkivat näitlejat, kuid sobivat ei leitud.

"Operaator oli minu eelmist filmi ("Waren einmal Revoluzzer" – toim.) näinud ning pakkus režissöörile mind välja, misjärel mind casting'ule kutsuti," lausus ta. "Režissöör ütles pärast, et vahet ei ole, tegelaskuju võib ka eestlane olla ja ma ei pea hakkama poola keeles rääkima."

Tuisu sõnul on sarjas mitu tehniliselt keerukat stseeni, näiteks pidi tema tegelaskuju olema sügavas kaevus.

"Kõige keerulisem oli aga see, kui ma pidin preestrina ühte kirikulaulu laulma," tunnistas näitleja, et laulmine pole tema tugevaim külg.

Ta lisas, et sarjas taheti kuulda kindlat poolakeelset kirikulaulu, mille Poola Suurtsaatkonnas töötav Slawomira Borowska-Peterson üles otsis ning Marius Peterson eesti keelde tõlkis ja paar versiooni õppimiseks linti laulis. Tuisk tänas abi eest laulu ettevalmistamisel ka Riina Rooset ja Marti Tärni.

Sarja "Kõik pime" võtted toimusid 2021. aasta suvel ja sügisel ning sari oli Austria televisiooni eetris 2022. aasta kevadel.

"Kõik pime" on ETV eetris reedel, 3. veebruaril kell 17.35.