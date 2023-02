Galerii: ETV2 uus reisisaade "Mississippi hääled" kulgeb bluusirütmis

Reisisari "Mississippi hääled" viib koos Kaisa Lingi, Madis Aesma, Väino Laisaare ja Herbert Murdiga musikaalsele rännakule mööda Mississippi kaldaid New Orleansist Chicagoni.

Paljude reisisaadetega vaatajale tuttav Väino Laisaar on sel korral kampa kutsunud muusikud Kaisa Lingi ja Madis Aesma ning Herbert Murdi, kellega võetakse ette 3000 kilomeetri pikkune rännak mööda Mississippi kaldaid.

Muusikahõnguline reisisari "Mississippi hääled" peegeldab selle erilise paiga võlu ja valu - Ameerika suurima jõe kallastel asuvad nii riigi kõige viljakandvamad maad kui ka elavad ühendriikide kõige vaesemad inimesed.

Sel neljapäeval startiv "Mississippi hääled" alustab oma teekonda New Orleansist, mis on omanäoline kultuurikatel. 12 nädala jooksul pakub reisisaade vaatajatele erilisi kohtumisi ja tutvustab piirkonna elu-olu, alates New Orleansi kultuurilisest kirevusest Mississippi-äärsete istandusteni ning Memphise hääbuvast hiilgusest Chicago suurlinlikult šiki elukorralduseni. Vaataja võetakse kaasa metsikusse loodusesse, muusikafestivalidele, restoranidesse ja turimiatraktsioonidele.

Reis toimus 2022. aastal ajal, mil põldudelt koristati puuvilla ning puuvill ja selle kasvatamine-koristamine jääb seltskonna jaoks ka omalaadseks reisisümboliks. Nagu saate pealkirigi viitab, on "Mississippi hääled" ka omalaadne teejuht läbi muusika, kus külastatakse legendaarseid klubisid ja teatreid ning jälgitakse, kuidas algseist töölauludest ja deltabluusist arenes välja elektriline Chicago bluus. Reisist inspireerituna on valminud ka sarja tunnusmuusika Madis Aesmalt.

"Mississippi hääled" on ETV2-s alates 2. veebruarist neljapäeviti kell 21.30.