Ozzy Osbourne tühistas Euroopa turnee terviseprobleemide tõttu

Osbourne sõnas, et peale tõsist seljavigastust oli tema põhiline eesmärk jõuda tagasi esinemisvormi. "Ma lauluhääl on hea, kuid pärast kolme operatsiooni, tüvirakkude ravi ja lõputuid füsioteraapia seansse on mu keha endiselt füüsiliselt nõrk," kirjutas endine Black Sabbathi laulja.

"Olen nüüd aru saanud, et ma ei ole füüsiliselt võimeline oma eesseisvat Euroopa tuuri tegema, kuna tean, et ma ei saa selleks vajamineva reisimisega hakkama," lisas ta.

"Ma poleks kunagi osanud arvata, et mu tuuritamine saab sellise lõpu," jätkas Osbourne ametlikus avalduses. "Minu meeskond mõtleb praegu välja ideid, kus ma tulevikus esineda saaksin, ilma et peaksin reisima riigist riiki ja linnast linna."

Osbourne vigastas oma selga, kaela ja õlgu 2019. aastal kodus kukkudes. 2020. aastal paljastas muusik, et tal diagnoositi Parkinsoni tõbi juba 2003. aastal, kuid toona pidi ta seda saladuses hoidma.