Selgus Armeenia Eurovisiooni esindaja

Armeenia ringhääling (AMPTV) teatas, et kohalik popstaar Brunette esindab riiki 67. Eurovisooni lauluvõistlusel.

Laulja-laulukirjutaja Brunette on esinenud alates 4. eluaastast ning oma muusikat hakkas ta kirjutama juba teismeeas. Lauljatari tuntumad lood on: "Night", "Smoke Break" ja "Light Blue Eyes". Brunette sõnas ka, et soovib Liverpooli lavale tuua värsket muusikastiili.

"Mul on ülimalt hea meel teiega seda uudist jagada!" lausus Brunette. "Ma lihtsalt loon muusikat ja nüüd on mul võimalus seda Euroopa publikuga jagada."

"Eelmisel aastal oli noore artisti Eurovisioonile saatmine õigustatud. Lugu on endiselt edukas ja köidab miljoneid fänne. Loodan, et sel aastal üllatame Euroopa publikut ainulaadse Armeenia artistiga," põhjendas Armeenia ringhäälingu pressiesindaja, miks just Brunette tänavu riiki esindama valiti.

Lugu, millega Brunette Eurovisiooni lavale astub, on veel selgumisel. Alljärgnevas vidos kaverdab laulja Noga Erezi lugu "End of the Road".