Eesti Laulu finalist Elysa: inimesed vist väga ei taha, et ma tantsin

Elysa jaoks on see kolmas kord jõuda Eesti Laulu finaali. Oma ootustest rääkides tõdes ta, et on finaali pärast väga elevil. "Ma olen oma show täiesti ümber teinud, et absoluutselt kõik tuleb uus ja inimestel saab olema väga huvitav."

Ta tunnistas, et talle jäi oma eelmisest lava-show'st mulje, et inimesed väga ei taha, et ta tantsiks. "Ma ei tunne end seal veel piisavalt kindlalt, et mul on vaja veel natuke seda lihvida ja ma tahan teha head esitust, et parem praegu keskenduda laulmisele."

Oma lemmikuks Eesti Laulu finaalvõistluse looks valis Elysa Ollie loo "Venom". "Seda tabelit oli suhteliselt raske kokku panna. Aga Ollie lugu on tõesti minu lemmik."