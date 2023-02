Uues tantsusaates hakkavad talente hindama Jekaterina Makarova ja Jevgeni Grib

Mõlemad žüriiliikmed tõdesid, et ootavad juba pikisilmi kohtumist tantsusaate osalejatega. "Mina tahaksin näha erinevate tantsustiilide tantsijaid, erinevatest linnadest, mitte ainult Tallinnast," ütles Jekaterina Makarova, kes ärgitab tantsuhuvilisi saatesse registreeruma ja end proovile panema. Ennast kirjeldab Jekaterina Makarova kui nõudlikku, kuid õiglast hindajat, kes ei salli soosikute eelistamist.



Koos Jekaterinaga tantsusaate žüriisse kuuluv Jevgeni Grib on samuti veendunud, et proovida tasub kindlasti. Osalejatelt ootab balletitantsija eelkõige pühendumust: "Igaühel on oma tantsustiil, oma väljendusviis, aga seda näeb alati, kas inimene annab endast parima tantsule või mitte, kas ta tantsib hingega." Tantsukonkursilt ootab Jevgeni häid emotsioone. "Tahaks näha, et tantsijad tõepoolest naudivad tantsimist," lisas ta.



Uude võistlussaatesse "Tantsi võidu!" on oma talenti oodatud näitama erinevate tantsustiilide esindajad, vanuse alampiir osalemiseks on 13 aastat ja osaleda võib nii üksinda, paaris kui ka väikestes gruppides. Talendisaatesse saab registreerida 10. veebruarini, kandideerimiseks peab täitma ankeedi veebis.



Saatesse kandideerijate seast valitakse välja tantsijad, kes kutsutakse veebruari teises pooles proovi Tallinnas, Tartus ja Narvas. "Tantsi võidu!" saatesse pääseb 24 osalejat, kellest üks saab võitjaks ja väärtusliku auhinna omanikuks!

Lisaküsimuste korral kirjuta aadressil [email protected]