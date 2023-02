Rozell andis koostöös briti artistiga välja uue singli

Elektroonilise muusika produtsent Rozell avaldas uue singli "Moonlight (There For You)", millel laulab briti artist Kiona. Koostöö idee sai Rozell oma fännilt.

"Sellega on omamoodi naljakas lugu: tegin enda fännidele üleskutse, et nad annaksid teada, kellega ma võiksin koos laulu teha," rääkis muusik ja produtsent Rozell. "Ja koheselt kirjutas mulle fänn Inglismaalt, kes teatas, et ta on taolist üleskuset oodanud ja tal on olnud unistus, et teeksin ühise loo ühe noore briti lauljaga."

"Kui avasin soovitatud laulja Instagrami profiili ja vaatasin klippe, kus ta laulis, oli selge, et Kiona ongi see, kellega loo teha tahan!" kirjeldas Rozell.

Ehkki Rozell ja Kiona veel päriselt kohtunud ei ole, kinnitas Rozell, et omavaheline klapp ja sünergia oli neil esimesest kontaktist olemas. "Ei kujuta ette, mis siis sündima hakkab, kui me koos stuudiosse satume," lausus ta. Lugu "Moonlight (There For You)" loodi olles erinevates riikides: Rozell oli parasjagu Los Angeleses ja Kiona Inglismaal.