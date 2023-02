Eurovisioonifännid loodavad Liverpoolis näha Olliet

Hääletusest on osa võtnud enam kui 2000 inimest, kellest 797 arvab, et Ollie "Venom" on tänavuse finaali tugevaim lugu. Teisel kohal on 532 häälega Alika looga "Bridges" ning kolmandal kohal on 227 häälega Sissi looga "Lighthouse".

"Ollie lugu ei ole revolutsiooniline, kuid üldpilt on väga nauditav. Selle rokkari hääl on täiuslik, vähem kaamerakaadreid ja rohkem silmkontakti," soovitas üks muusikasõber hääletuse kommentaariumis. "Ka Alika ja Sissi võiksid Eurovisioonil palju muljet avaldada," lisas ta.

Pingerea kolm viimast artisti on Andreas, kes on kogunud 79 häält, Anett ja Fredi, kelle poolt on hääletanud 57 eurovisioonifänni, ja Mia, kellele on antud 47 häält.

Hääletamine kestab Wiwibloggsi kodulehel 11. veebruarini, mil toimub Eesti Laulu finaal.