Will Smith ja Martin Lawrence astuvad üles "Pahade poiste" uues järjefilmis

Sony Picturesi all valmivas "Pahade poiste" järjefilmis astuvad peaosades taas üles Will Smith ja Martin Lawrence.

Will Smith teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et nii tema kui ka Lawrence on "Pahade poiste" neljandas filmis, mille täpne pealkiri on veel selgumisel.

Uue filmi režissöörid on Adil El Arbi ja Bilall Fallah ("Ms. Marvel", "Rebel") ning stsenarist Chris Bremner.

"Bad Boysi" esimene osa tuli kinodesse 1995. aastal, teine osa 2003. aastal ning kolmas 2020. aastal enne koroonapandeemiat, teenides ligi 400 miljonit eurot tulu.