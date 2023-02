Eik avaldas muusikavideo uuele singlile

"Vahepeal oli täitsa korralik lumetorm ja otsustasin, et seda võimalust ei tohi niisama käest lasta," kirjeldas Eik sotsiaalmeedia vahendusel video filmimist. Tema sõnul on tegemist kolmanda duubliga, kus ta juba ära külmunud oli. "Tormasin juba enne salvestamise lõpetamist kuuma duši alla."

"Pudedaks lumeks" sõnade autor on Eik ise ning loole on muusika teinud Markus Nurmsaar. Singli taustal saab kuulda ka Maria Kallastu häält ning loo videooperaator on Mia Tohver.

Tuleval laupäeval, 4. veebruaril annab Eik Tallinnas Fotografiskas soolokontserdi, millega tähistab ühe aasta möödumist oma viiendast stuudioalbumist "Uduvaip".