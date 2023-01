Suitsetamisest loobunud Lauri Liiv: hommikud on värskemad ja ärkan kiiremini

Jaanuaris jõudis ETV ekraanile uus saatesari "Mehed, hakkame elame!", kus neli tuntud meest võtavad oma tervisemured käsile. Muusik Lauri Liiv, kes on tänu saatele kolm kuud suitsuvaba olnud, sõnas "Ringvaates", et tänu suitsetamisest loobumisele ärkab ta hommikuti parema enesetundega.

Viimase kolme kuu jooksul ei ole Liiv ühtegi sigaretti suitsetanud. Siiski tõdes ta, et ahvatlusi on olnud palju. "Alguses oli ikkagi see, et kui keegi suitsetas, siis see lõhn oli ikka nii meeliülendavalt ilus," sõnas ta.

Liiv on ka varem suitsemisest loobuda üritanud. "Ma tegin 17 aastat suitsu ja siis jätsin samamoodi päeva pealt maha. Siis seitse aastat ei teinud ja hakkasin lolluse tahtel uuesti," meenutas ta. "Mul olid teatris proovid ja kolleegid, suitsetajad head, kutsusid suitsuruumi mõnusatele vestlustele kaasa ja ma läksin. Esimestel päevadel ei teinud ühtegi, aga siis küsisin paar sigaretti. Niimoodi see läkski."

Kui esimesel korral vaevles laulja mitmete kõrvalnähtudega, siis sel korral loobumine kergem. "Ma olen selle protsessi käigus aru saanud, et ma ei ole nikotiinisõltlane, vaid mulle meeldib see tegevus," sõnas ta.

Samuti oli ta sel korral valvsam ja oskas esimese loobumiskatse ajal kaasnenud kõrvalmõjusid osaliselt vältida. Ta tõi välja, et esimesel korral võttis ta pärast suitsemisest loobumist juurde umbes kümme kilogrammi, mistõttu oskas sel korral juba ette oma toitumise fookusesse võtta. Suure magusasõbrana pole ta näiteks koju maiustusi varunud.

Suure suitsunälja vastu pidavat arsti sõnul aitama klaas vett, kuid Liiva meelest see eriti efektiivne leevendusmeetod siiski pole. Kõige paremini aitab tema sõnul see, kui teda ümbritsevad inimesed ei suitseta. "Minu sõprusringkonnas, kus vanasti olid praktiliselt ainult suitsetajad, on tänaseks päevaks järele jäänud mõni üksik," tõi ta näite. "See teeb loobumise lihtsamaks."

Kõige paremini on suitsetamisest loobumine mõjunud laulja hommikutele. "Hommikud on värskemad ja ärkan kiiremini," märkis ta.