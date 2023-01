Režissöör Jaak Kilmi läbis 70-kilomeetrise suusamaratoni ühe suusakepiga

Režissöör Jaak Kilmi murdis kaks nädalat tagasi roide, kuid otsustas sellest hoolimata 70-kilomeetrisest Marcialonga suusamaratonist osa võtta. "Ringvaatele" antud intervjuus tõdes režissöör, et kuigi esialgu plaanis ta teekonna läbi matkata, sai ta ühe kepiga sõitmise piisavalt hästi selgeks, et korralikult võistlustulle asuda.

Õnnetus, milles murdus režissööri roie, juhtus Kilmi kodus. "Astusin trepile ja nägin, kuidas jalad tõusid silmade kõrgusele ja ma tulin selili kolinal trepist alla. Ma mäletan, et mul oli ainult üks mõte: kas siin läheb mu Marcialonga?" meenutas ta.

Esimesed nädal aega, et saanud mees ei köhida ega aevastada, mistõttu oli lootus maratonile minna üsna väike. "Siis hakkas see asi paranema ja mõtlesin, et äkki ikkagi tulen," sõnas ta.

Rajale astus Kilmi ühe suusakepiga. "Ega see vasak käsi on mul suusatamiseks täiesti kasutu, aga ma saan sellega võtta spordijooki, prosecco't ja espressot," naljatles ta. "Ma vahepeal küll mõtlesin, et ma tulen matkama, aga kuna ma olen seda ühe kepi tehnikat lihvinud, saan ma arvestatava kiiruse kätte," rääkis ta.

Enne võistlust pani Kilmi eesmärgiks 70-kilomeetrine rada läbida 6,5 tunniga. Nii ka läks – kokku võttis murdunud roide ja ühe käega suusatamine Kilmil kuus tundi ja 25 minutit.