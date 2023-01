Eesti juurtega Kanada režissöör väntab vabaõhumuuseumis lühifilmi "Öö"

Kui "Aktuaalne kaamera" teisipäeva pärastlõunal võtteplatsile jõudis, oli tööpäev alles alanud. Võttepäev on plaanitud kestma kella poole kolmeni öösel, sest nagu reedab filmi pealkiri "Öö", toimub tegevus lõputus pimeduses.

"See on kui metafoor või allegooria, et kõik normaalne nagu päike, loodus on täielikult paigast ära, sa oled sattunud täiesti teise reaalsusesse ja pead ellu jääma, selle nimel võitlema, kui surm võtab võimust. See võib olla reaktsioon sõjale või ka isiklik teekond elu külge klammerdudes," selgitas Bock.

Kanadast pärit Bock on ka filmi stsenaariumi autor ning ta ei ole mitte ainult toonud tegevustiku 100 aasta tagusesse Eesti külla, vaid ka kogu tegevus toimub puhtas eesti keeles. Bockil on selleks väga isiklik põhjus – tema ema on eestlane ning naisel oli pikalt plaanis Eestit külastada.

"Kui mul tuli filmiidee, siis plaanisin seda teha Ida-Euroopas ja kui ma juba nagunii teen seda teises keeles, siis see oleks minu jaoks hea võimalus õppida eesti keelt ja töötada eesti näitlejatega," ütles Bock.

Peaosi mängivad Katariina Unt ja Meelis Rämmeld, kes režissööri sõnul on suurepärased näitlejad.

Moodsa digitehnika asemel eelistab Bock klassikalist filmilinti ning tegevustik võetakse üles mustvalgele filmile. Filmi tegemise muudab see aga keerulisemaks.

"Mustvalge filmilint on väga vähetundlik ehk palju valgust peab olema, et meil seal üldse midagi näha oleks. Kui digikaamerad lähevad järjest tundlikumaks ja järjest vähem on valgust vaja, siis mustvalge filmiga on seda rohkem," selgitas Allfilmi produtsent Kristofer Piir.

Kui digikaamera puhul on võimalik jooksvalt filmitut kontrollida ja üle vaadata, siis filmilindi puhul see võimalus puudub.

"Me tegelikult saame esimesel päeval filmitud materjali alles võtteperioodi lõpuks näha," ütles Piir.

Bock loodab, et tema lühifilm jõuab ka Eesti vaatajate ette.