Sissi hindas Eesti Laulu konkurentide võistluslugusid: see aasta on nii palju head muusikat

"Ringvaade" jätkab Eesti Laulu finalistide tutvustamist. Teisipäeval jagas konkurentidele punkte Sissi, kes tõdes, et sel aastal on võistlusel väga palju häid lugusid.

Laulja sõnul on võistluse ajal väga olulisel kohal puhkamine. "Ma olen hästi õnnelik, et sel korral on meil poolfinaalide ja finaali vahel mitu nädalat aega, et puhata ja analüüsida," märkis ta.

Lisaks puhkamisele ja poolfinaali analüüsimisele käib laulja ka hääleseade tundides, et oma lauluoskuseid lihvida. "Mu hääleseadja vahepeal liigutab mind hästi erinevates positsioonides, et ma suudaksin oma tuge erinevat moodi lauldes hoida. Minu jaoks on väga tähtis live'is puhtalt laulda," sõnas ta.

Varem kahel korral Eesti Laulul osalenud Sissi on võistlusel saavutanud teise ja neljanda koha. Laulja nentis, et varasemad tulemused talle lisapinget tekitanud pole. "Aktiivselt ma pingeid ei tunne. Pigem tunnen jälle seda tänulikkust, et mulle antakse need kolm minutit, et olla laval ja oma sõnumit edastada. See on minu jaoks väga suur asi."

Enim punkte pälvis Sissilt ansambel Meelik looga "Tuju". Laulja usub, et ansamblil läheks ka Eurovisioonil hästi. "Huumor on universaalne keel," märkis ta. "See kergus ja humoorikus kõlab igalt poolt läbi. See laul on nii tore! See teeb mind lihtsalt nii rõõmsaks!" nentis laulja.

Reikopi küsimusele, kes Eesti Laulu võidab, vastas Sissi, et tahab ikka ise võita, ning nentis, et teiste osalejate seast võitja valimine on väga keeruline. "See aasta on nii palju head muusikat, et see on täiesti ebareaalne. Vähemalt viis lugu on mul playlist'is olemas," tõdes ta.

Sissi punktid: