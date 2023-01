Joogaõpetaja: kui sa ennast pärast joogat liigutada ei saa, tegid ilmselt midagi valesti

Joogaõpetaja Kirsika Meresmaa rääkis Raadio 2 saates "Pulss", et jooga sobib igaühele, kes oma kehaga kontakti luua soovib ning sõnas ka, et lihasvalu ei defineeri tõhusat trenni.

"Kui sa ei saa ennast pärast jooga trenni liigutada, siis ilmselt tegid sa midagi valesti," sõnas Meresmaa, lisades, et tavaliselt on lihasvalu põhjuseks see, kui enne trenni sooja ei tehta.

Meresmaa sõnul on ta teinud joogakoolitustel päeva peale kokku lausa viis tundi joogat, ilma, et hiljem keha valutaks. Lihasvalu ei defineeri tema arvates tõhusat trenni. "Kui sul on korralik soojendus tehtud, läheb kõik muu ka pärast libedamalt."

"Selle piiriga võib natuke mängida ja seal on nipid ja trikid," rääkis Meresmaa, et reeglina tuleks valu tunnetades treening lõpetada, ent mõnikord on kerge valu korral soovituslik ka harjutustega jätkata. "Igaühel on erinev piir – see sõltub sinu kogemusest ja kehast. Jooga üks mõte ongi, et sa õpid ennast tundma ja lood endaga ühenduse."

"See ei ole argument, sest see pole eesmärk, mida me joogas taotleme," vastas Meresmaa, viidates sellele, et paindlikkus pole jooga tegemise kriteeriumiks. Tema sõnul on jooga eesmärk lihtsalt ennast enda kehas hästi tunda.

Meresmaa nõustus, et paljud seljaga seonduvad probleemid saavad alguse istuvast eluviisist. "Nipp ongi selles, et seljaga peab kogu aeg nihelema: istud, seisad, painutad ette ja taha ja teed igasuguseid kerepöördeid. Kui sa tead, kuidas neid teha, siis tegelikult võib see juba aidata."